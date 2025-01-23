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Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский позволил несколько резких высказываний в адрес Запада – ранее украинский лидер придерживался более сдержанной риторики. Также он потребовал обеспечить Украину миротворческим контингентом для окончания конфликта и дальнейшего обеспечения безопасности страны. Но подчеркнул – это будет невозможно без решения США из-за риска раскола НАТО.
Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсетях прокомментировал заявления главы Украины, осадив эту истерику в Давосе всего одной фразой.
"Он знает, что это конец", – написал обозреватель.
По данным СМИ, сейчас Вашингтон во главе с Трампом готовятся завершить украинский конфликт в ближайшие 100 дней. И сообщается, что ситуация складывается не в пользу Киева, поскольку новый глава США готов отдать территории России и не предоставить украинцам каких-либо серьезных гарантий безопасности вроде вступления в НАТО.
Ранее во время форума в Давосе Зеленский заявил, что Запад обманул Украину своими обещания принять страну в Альянс – спустя несколько лет выяснилось, что это было лишь сложной политической игрой. Также он полагает, что государства, которые вели диалог с Россией по этому вопросу, потерпели жесточайшее поражение.
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