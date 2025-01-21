Политик продолжает смешить публику

Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сделал несколько пафосных заявлений, которые вызвали широкий резонанс. Политик одновременно всячески демонстрировал расположение к Дональду Трампу и пугал новым американским лидером Европу – он предупредил ЕС о неопределенности его роли в будущем урегулировании конфликта.

Зеленский подчеркнул, что у Украины сложились "хорошие отношения" с новым главой США. Однако он отметил, что вокруг Трампа часто распространяются "излишние голоса", которые, по его мнению, могут быть пророссийскими или несоответствующими действительности. Он выразил надежду, что Европа будет активно участвовать в процессе обсуждений и сможет занять четкую позицию.

При этом Зеленский упомянул, что Трамп ранее говорил о необходимости завершения конфликта в 2025 году. В ответ на это киевский верховод заявил, что Украина готова работать над прекращением боевых действий, но исключительно на "справедливых условиях".

Однако Зеленский также указал, что на данный момент неизвестно, сможет ли Европа участвовать в переговорах, когда конфликт подойдет к концу. Его слова намекнули на возможное "изгнание" Европы из-за стола теоретических переговоров.

К слову, ранее в Раде предъявили основания для ареста Зеленского.