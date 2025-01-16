Зеленский впервые заявил о разочаровании в Байдене

Зеленский плюнул в Байдена перед уходом с поста президента
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Лидер публично высказал свое недовольство

Владимир Зеленский в интервью польским СМИ заявил, что разочарован теми усилиями, которые предпринимала администрация Байдена для поддержки Украины в конфликте с Россией. Подобное критическое заявление он сделал впервые на фоне ухода демократа с поста президента США.

По словам Зеленского, самым положительным аспектом правления Байдена было то, что США и Европа действовали действительно совместно. Это касалось как военной помощи, так и принятия санкций в отношении Москвы. Однако вместе с этим было несколько существенных упущений.

Например, Киев остался недоволен темпами принятия решений в Вашингтоне. Также украинцы часто просили в некоторых вопросах действовать иначе, однако в администрации США к ним не прислушивались.

"Мы просили и оружие, и санкции, но Америка сказала, что "если что-то произойдет, мы тогда сделаем"... Мне кажется, что это была все-таки слабая позиция", – раскритиковал он политику Байдена.

Зеленский напомнил о ситуации с поставками систем ПВО для усиления воздушной обороны Украины – он не понимает, почему в условиях гибели людей американцы отказывались передать свои Patriot. 

Ранее Зеленого раскритиковали в Сети за жалобы на атаку России.

Источник: YouTube
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