Украинцев планомерно выдавливают с позиций

Европейская пресса заявляет о критической ситуации для украинских военных в Донбассе. В материале швейцарской газеты отмечается, что город Красноармейск, который на Украине называют Покровск, остается последним серьезным опорным пунктом ВСУ в этом регионе. В Европе оценили ситуацию на фронте и подчеркнули, что уже очень скоро этот "последний бастион" ВСУ падет.

Журналисты объясняют, что держать город под лапой украинских вояк становится уже практически невозможно из-за устойчивого наступления российских войск. Издание подчеркивает, что украинские силы теряют контроль над важными участками фронта, а продвижение России делает ситуацию для Киева безвыходной. Аналитики признали, что удержание Красноармейска выглядит крайне маловероятным, а его утрата стала делом времени.

Швейцарское издание также указывает на значение города как важного логистического узла для незалежных вояк. Однако текущие обстоятельства, включая нехватку ресурсов и давление доблестных бойцов армии России, приводят к постепенной утрате позиций. В материале подчеркивается, что эта ситуация подтверждает общее ухудшение положения украинских войск на восточном направлении.

Уже для всех очевидно, что события в Донбассе развиваются не в пользу киевского режима, и потеря ключевых пунктов, таких как Красноармейск, может стать разгромным ударом для украинской армии.

К слову, ранее стало известно о зверском способе запугивания солдат со стороны киевских командиров.