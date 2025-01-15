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Российская армия сегодня утром, 15 января, провела массированную атаку по украинскому противнику с применением высокоточного оружия и ударных дронов. Разгромлены важнейшие объекты газо-энергетической инфраструктуры, которые играли ведущую роль в поддержании деятельности вражеского ВПК. Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.
Сообщается, что российские бойцы прицельно били по объектам, обеспечивающим функционирование критически важных систем, связанных с оборонной отраслью Незалежной. В профильном министерстве особо подчеркнули, что все запланированные цели были успешно поражены, а задачи удара выполнены.
Пока не уточняется, о каких именно объектах идет речь и где они располагались. Однако, согласно заявлению нашего Минобороны, удар был тщательно спланирован и выполнен с высокой точностью, что позволило достичь поставленных целей.
В Киеве пока помалкивают – украинская сторона еще не прокомментировала последствия атаки.
К слову, ранее в США выдвинули неожиданный план по завершению спецоперации.
Многим военным надоело происходящее