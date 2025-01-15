Вашингтон предложит Москве космическую программу за мир на Украине - Hill

"Путин не откажется": в США выдвинули неожиданный план по завершению СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие устали от конфликта

В США появилась любопытная идея, как ускорить завершение конфликта на Украине и приблизить финал российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима. Издание Hill сообщает, что Дональд Трамп, когда займет пост главы страны, может предложить России участие в совместной космической программе, чтобы достичь мирного урегулирования с Киевом. По мнению автора статьи, это могло бы стать "сделкой, от которой Путин не сможет отказаться".

Речь идет о включении России в проект "Артемида", целью которого являются полет на Марс и возвращение человека на Луну. Как отмечается, совместная работа в рамках этой программы позволит нашей стране получить доступ к американским технологиям и сотрудничать с такими компаниями, как SpaceX. Это может открыть для российской космической отрасли новые возможности, включая поставки необходимого оборудования и интеграцию с современными технологиями.

Авторы статьи предполагают, что такие условия могли бы послужить мотивацией для Кремля и главы нашей страны Владимира Путина ускорить процесс достижения мира. Мол, такое сладкое предложение может "подсластить сделку" по украинскому конфликту.

К слову, ранее было сделано заявление о старте операции НАТО против России.

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
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