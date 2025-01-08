Российские военные продолжают продвигаться вперед

Американское издание National Interest обратило внимание на то, что наша страна обладает преимуществами, которые неизбежно приведут к победе в конфликте, продолжающемся на территории украинского государства. Западные аналитики раскрыли неожиданный секрет успеха наших бойцов на поле боя.

В материале отмечается, что российская армия демонстрирует отличные достижения в использовании инновационных решений в боевых действиях и прекрасно адаптируется к разным ситуациям, что дает ей стратегическое преимущество на полях проведения спецоперации по денацификации киевского режима.

По мнению автора, Западу следует принять, что российская армия, благодаря смекалке бойцов и нестандартным решениям, имеет все шансы на успех.

"Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине (…) скорее всего, победят", – указано в материале.

В статье приводится пример использования нашими бойцами так называемых "танков-мангалов" для защиты от незалежных "крылатых вояк". Первоначально специальные защитные конструкции изготавливались танкистами из подручных материалов, однако теперь они приобрели стандартизированный серийный вид и устанавливаются над башней танков для противодействия дронам.

Этот подход, как подчеркнули в статье, красочно демонстрирует способность российских военных к быстрому поиску эффективных решений в условиях изменяющейся ситуации. Отмечается, что нестандартные шаги военных могут сыграть ключевую роль в исходе конфликта и укрепить позиции России в противостоянии.

К слову, ранее на Западе озвучили четкий план финала российской спецоперации.