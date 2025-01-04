В Минобороны РФ пообещали отомстить Украине за попытку удара ATACMS

"Будут приняты ответные меры": в Минобороны готовят месть Украине
Фото: Reinhold Möller / wikimedia.org
Украинские войска снова пытались бить по российской территории западным вооружением

В минувшую пятницу, 3 января, ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по территории Белгородской области с помощью американских ракет ATACMS. Об этом сказано в сообщении российского оборонного ведомства в соцсетях.

По данным Минобороны РФ, планы украинской армии были сорваны, и ракеты не достигли своей точки назначения. Это способствовала оперативная работа ЗРК C-400 и "Пацирей-СМ", благодаря которым удалось сбить все снаряды. Однако российская сторона не оставит попытку ВСУ нанести удар без ответа.

"На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры", – предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось о массированной атаке российских дронов по правительственному кварталу в Киеве, в результате чего несколько домов получили частичные разрушения. Это было первым подобным ударом по российской столице за последнее время, учитывая особую защищенность системами ПВО.

Источник: Telegram
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