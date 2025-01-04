Блинкен раскрыл вероятность ядерного удара России

В Вашингтоне обеспокоены российской угрозой

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский президент Владимир Путин действительно мог рассматривать вариант использования ядерного оружия. По его словам, это представляет огромную опасность, которой крайне обеспокоены в США. Такое заявление он сделал в беседе с изданием Financial Times.

"Даже если вероятность составляла от 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного", – сказал Блинкен.

Американский политик утверждает, что по этому вопросу Вашингтон связывался с Пекином, и китайцы смогли оказать давление на Москву. Они предупредили, что не нужно прибегать к использованию ядерного оружия в украинском конфликте.

Блинкен также заявил, что США обсуждали с Китаем и возможное размещение российского ядерного оружия в космосе. И в данной ситуации китайская сторона также поддержала позицию Америки.

Ранее госсекретарь США сказал, что Украину обязательно примут в НАТО, но это вопрос времени и проводимых в стране реформ.