Зеленский заявил о крупном поражении России из-за остановки транзита газа

Президент заявил, что Москва лишилась "инструмента энергетического шантажа"

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение транзита российского газа в Европу, сделав дерзкий выпад в адрес России в преддверии возможных переговоров по урегулированию конфликта. Он заявил, что потеря поставок стала крупным стратегическим поражением Москвы.

Напомним, с 1 января "Газпром" перестал поставлять газ в европейские государства из-за окончания действия контракта с Украиной. Продлять договор о прокачке топлива стороны не стали из-за продолжающейся спецоперации.

По словам Зеленского, поставки газа являлись инструментом для "циничного энергетического шантажа" России. Теперь она лишена рынка, который был для нее наиболее привлекательным и доступным.

"Мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики", – написал он в своем Telegram.

Украинский президент указал, что вместе с прекращением поставок российского топлива увеличится количество американского газа в ЕС, благодаря чему цены на рынке станут более комфортными. Также он выразил готовность поддержать Молдавию, которая пребывает в состоянии энергетического кризиса из-за разрыва деловых отношений с "Газпромом".

Ранее в Кишеневе сделали резкий выпад в адрес российской газовой компании из-за отказа признавать долг.