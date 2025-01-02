Украинцы хотят заставить Россию страдать

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что в ближайшее время ни о каких мирных переговорах с Россией не может идти речи. Для начала процесса урегулирования должны быть соблюдены два условия, указал он.

Первое – Киев не видит для себя никакой альтернативы, кроме получения гарантий со стороны Вашингтона, где американцы возьмут на себя обязательство "нести дополнительную угрозу военного сдерживания". По его словам, тогда Россия будет понимать, что любая агрессия обернется для нее получением большого количества ответных ударов.

Второе – Москва должна ответить за все потери, которые принесло начало российской спецоперации.

"Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за этот конфликт", – указал Подоляк.

До сих пор западные страны отказываются принимать Украину в НАТО или предоставлять ей гарантии, которые подразумевают прямое вступление в противостояние с Россией. Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, собирается не только отказать Киеву в гарантиях безопасности, которые устроили бы украинские власти, но и намерен прекратить оказывать военную помощь в случае несогласия украинцев сесть за стол переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский при этом не демонстрирует готовности к мирному урегулированию. Например, недавно он сделал дерзкий выпад в адрес России из-за приостановки газового транзита.