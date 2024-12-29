Ожесточенные бои не прекращаются ни на день

Тяжелые боевые действия в зоне проведения российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима продолжаются. Западные аналитики внимательно следят за развитием событий, эксперты издания The New Statesman уверены, что раскрыли следующую цель армии России в зоне СВО.

Они считают, что освобождение Краматорска может стать ближайшей задачей российских войск. После приближающегося взятия Красноармейска (украинское название – Покровск), российская армия, как предполагается, может сосредоточить свои усилия на промышленном центре в ДНР.

Краматорск остается важным пунктом благодаря своему промышленному потенциалу. Одним из ключевых объектов города является Краматорский машиностроительный завод, который представляет огромный стратегический интерес. Эксперты отмечают, что контроль над такими объектами играет важную роль в ходе военных операций.

Тем временем в западных кругах продолжаются обсуждения ситуации на поле боя. Однако, как сообщает издание, некоторые эксперты и военные предпочитают игнорировать реальное плачевное положение ВСУ, продолжая строить предположения о возможной "победе" Украины, несмотря на происходящее в зоне боевых действий.

К слову, ранее Западу раскрыли неприятный факт о новом российском супероружии.