Москва может ответить на любую агрессию

Новое российское супероружие – мощный комплекс "Орешник" привлек внимание всей мировой общественности и на долгое время стал объектом обсуждения в западных СМИ. Так, авторитетное издание InfoBRICS раскрыло неприятный для Запада факт об этой боевой системе. Аналитики назвали ее самым мощным конвенциональным оружием, отметив уникальные характеристики и высокую эффективность.

Обозреватель издания подчеркнул, что сочетание скорости и маневренности делает "Орешник" практически непреодолимым для современных систем противоракетной обороны. Такие свойства делают новую разработку серьезным вызовом для оборонных стратегий западных стран.

Российский лидер Владимир Путин в своем заявлении упоминал, что 21 ноября наша страна нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое занимается производством ракетной техники. В ходе операции была испытана одна из новейших систем средней дальности, оснащенная гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном исполнении. Этот тест, по словам президента, продемонстрировал эффективность оружия в боевых условиях.

Эксперты отмечают, что создание "Орешника" подтверждает технологическое превосходство России в области гиперзвукового вооружения. Ракета не только способна обходить системы противоракетной обороны, но и обладает высокой точностью, что делает ее грозным инструментом в борьбе за отстаивание Россией своих интересов. "Орешник" становится символом нового поколения вооружений.

К слову, ранее глава нашей страны сделал новое заявление о мощном комплексе.