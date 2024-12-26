Лавров заявил о предложении Франции наладить диалог в обход Украины

Франция сделала России тайное предложение по конфликту на Украине
Фото: unsplash.com
Париж хотел решить украинский конфликт без участия Киева

Француские власти несколько раз связывались с Москвой по закрытым каналам, чтобы наладить диалог по украинскому конфликту в обход Киева. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров во время интервью отечественным и зарубежным СМИ. По его словам, Россия в такой инициативе не отказывала и была готова выслушать предложения, однако есть одно "но". 

Министр подчеркнул, что обращение поступило в противовес европейскому принципу "ни слова об Украине без Украины". Во Франции предлагали поспособствовать контактам по урегулированию. Подобный шаг со стороны французов выглядит двусмысленным, подчеркнул Лавров.

Дипломат напомнил, что вместе со своим желанием наладить диалог Париж выступил главным инициатором введения миротворческих войск на Украину, а также продолжает обучать украинских военных на своей территории для противостояния российским войскам. Поэтому у Москвы есть сомнения по поводу искренности намерений французов. 

"Не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", – заключил политик.

Ранее Сергей Лавров отреагировал на хамское заявление Владимира Зеленского о том, что Россия должна пойти "на три буквы". 

Источник: Коммерсантъ
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