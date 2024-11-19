Захарова высмеяла отсутствие Байдена на общем фото с саммита G20

Визит Лаврова на саммит G20 спровоцировал скандал
Фото: flickr.com
Всего трое лидеров не стали сфотографироваться рядом с российским дипломатом

В Бразилии стартовал саммит G20, на который приехали представители стран с крупнейшими мировыми экономиками. От России делегацию возглавил Сергей Лавров. В первый день все участники мероприятия сделали памятное фото, однако три лидера отказались встать поблизости с российским министром, из-за чего разгорелся скандал. В их числе были глава США Джо Байден, канадский премьер Джастин Трюдо и итальянская глава правительства Джорджи Мелони.

Как позже пояснила американская делегация, Байден не смог принять участие в фотосессии со всеми из-за "логистических проблем" – утверждается, что в этот момент он встречался с Трюдо. Что делала при этом Мелони, не раскрывается.

В России с сарказмом отреагировали на случившийся инцидент. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о слухах по поводу когнитивного здоровья главы США.

"У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой", – написала она в соцсетях.

Дипломат напомнила, что ранее представители западных стран устраивали "цирк с фотографированием", организовывая его в некоторых случаях по ночам до того, как приедет Лавров. Подобное случилось год назад во время СМИД ОБСЕ в Скопье.

"Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием", – подытожила она.

Ранее стало известно, что саммит стран БРИКС в Казани завершился скандалом.

Источник: Telegram
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