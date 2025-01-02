Россия нанесла удар по правительственному кварталу в Киеве: подробности

Дроны не долетели 300 метров до Офиса Зеленского

На Украине сообщили, что в первый день 2025 года российские войска нанесли удар по "центру принятия решений" в Киеве, или правительственному кварталу. Повреждения получили несколько зданий на Банковской улице, которые располагаются в 300 метрах от Офиса президента. По версии украинцев, атака была совершена с помощью ударных дронов.

Известно, что в центральном районе украинской столицы сконцентрированы самые современные системы ПВО, которые помогают перехватывать удары. Однако в этот раз в результате массированной атаки они не смогли справиться с натиском российского вооружения. В результате частично был разрушен один дом, крыша одного из корпусов Национального банка Украины, а также выбило стекла еще в одном его отделении.

Украинские власти утверждают, что пробить защиту удалось, как минимум четырем дронам. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВС РФ намеренно целились по центру столицы.

По данным Киева, всего в атаке в новогоднюю ночь участвовало 111 ударных БПЛА. В четверг, 2 января, на Украину отправили 72 боевых беспилотника – часть из них заметили над Киевской областью.

В последний раз удары по правительственному кварталу Киева были зафиксированы в сентябре, когда у здания Верховной Рады обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Утверждается, что тогда особых разрушений не было.

Ранее Владимир Путин вызывал Запад на "технологическую дуэль" в Киеве в ответ на сомнения в эффективности российского "Орешника".