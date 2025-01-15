НАТО готовит структуру для борьбы с РФ в Балтийском море - Junge Welt

Старт операции НАТО против России: в Германии сделали заявление
Картинка: сгенерировано ИИ
Запад настроен в жестком антироссийском ключе

Немецкое издание Die Junge Zeitung заявило, что действия Североатлантического альянса в Балтийском море направлены на создание инфраструктуры, которая формально подается как "мера по обеспечению безопасности", но на деле имеет жесткий антироссийский характер. Фактически, военный блок запустил операцию против нашей страны.

Отмечается, что в руководством ЕС 30 декабря было принято решение о расширении присутствия западной коалиции в этом регионе. Эксперты издания считают, что фактически создается новая структура военного блока, сосредоточенная исключительно на Балтийском море и главное ее задача – противодействие Москве.

Указывается, что "Объединенный экспедиционный корпус", существующий с 2018 года, будет использоваться для мониторинга критически важных объектов в регионе. Кроме того, в рамках специальной операции, названной "Северный страж", альянс задействует передовые технологии, включая искусственный интеллект. Эти системы позволят следить за движением кораблей, оценивать потенциальные риски и "вынюхивать" важную информация о наших возможностях на море.

К слову, ранее Лавров раскрыл планы Вашингтона на Россию.

Источник: Die Junge Zeitung ✓ Надежный источник
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