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Администрация Джо Байдена ввела новые санкции против России в энергетической сфере, что, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, связано не только с попыткой оказать давление на Москву, но и с желанием усложнить жизнь будущей администрации Дональда Трампа. Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны заявил, что демократы в США нередко используют такие методы, чтобы оставить неприятное "наследство" своим политическим оппонентам.
Лавров пояснил, что действия вашингтонской администрации можно рассматривать как стремление создать проблемы не только для России, но и для преемников в Белом доме. Подобный подход стал традицией в американской политике, особенно накануне передачи власти. Введение новых ограничений в энергетической сфере, очевидно, направлено на подрыв будущих возможностей для налаживания долгожданного диалога между США и Россией.
"Сейчас хотят подложить свинью, говоря по-русски (...), администрации Трампа", – отметил российский министр.
Очередные санкции затрагивают ключевые секторы российской экономики, и их последствия могут быть ощутимы для международных энергетических рынков. В то же время, Вашингтон продолжает заявлять, что санкции нацелены исключительно на противодействие Москве.
К слову, ранее в Норвегии обратились к генсеку НАТО после хамского предложения о русском языке.
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