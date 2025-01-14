Байден санкциями против РФ хочет подложить свинью администрации Трампа - МИД

"Подложить свинью": Лавров раскрыл планы Вашингтона на Россию
Картинка: сгенерировано ИИ
Американские власти торопятся, пока есть время

Администрация Джо Байдена ввела новые санкции против России в энергетической сфере, что, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, связано не только с попыткой оказать давление на Москву, но и с желанием усложнить жизнь будущей администрации Дональда Трампа. Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны заявил, что демократы в США нередко используют такие методы, чтобы оставить неприятное "наследство" своим политическим оппонентам.

Лавров пояснил, что действия вашингтонской администрации можно рассматривать как стремление создать проблемы не только для России, но и для преемников в Белом доме. Подобный подход стал традицией в американской политике, особенно накануне передачи власти. Введение новых ограничений в энергетической сфере, очевидно, направлено на подрыв будущих возможностей для налаживания долгожданного диалога между США и Россией.

"Сейчас хотят подложить свинью, говоря по-русски (...), администрации Трампа", – отметил российский министр.

Очередные санкции затрагивают ключевые секторы российской экономики, и их последствия могут быть ощутимы для международных энергетических рынков. В то же время, Вашингтон продолжает заявлять, что санкции нацелены исключительно на противодействие Москве.

К слову, ранее в Норвегии обратились к генсеку НАТО после хамского предложения о русском языке.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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