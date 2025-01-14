На Западе постоянно дерзят в адрес России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал скандальные слова генсек Североатлантического альянса Марка Рютте, прозвучавшие на встрече с европарламентариями. Политолог осадил руководителя блока и призвал его начать диалог о системе безопасности в Европе.

Генсек недавно объявил евродепутатам, несогласным с увеличением расходов на нужды западной военной коалиции, что в таком случае им следует либо "записаться на курсы русского языка, либо уехать в Новую Зеландию". Эта дерзкая фраза прозвучала в ходе обсуждения финансирования оборонных аппетитов альянса.

Норвежский профессор, в свою очередь, отметил, что вместо провокационных заявлений Североатлантический альянс должен исправить свои ошибки, начав обсуждение новой системы безопасности. Он добавил, что пара бы уже договориться о правилах, которые позволят избежать конфликта с крупнейшей ядерной державой мира, а не дерзить в ее адрес.

Комментарий норвежского профессора стал ответом на растущие дискуссии о роли НАТО в сохранении стабильности на континенте – сейчас блог занимается лишь тем, что еще больше раскачивает ситуацию. Слова европейского аналитика подчеркивают необходимость более конструктивного подхода в решении вопросов безопасности в Европе.

К слову, ранее в Киеве раскрыли как союзники из НАТО "подставили" украинскую армию.