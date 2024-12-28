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Бывший американский разведчик Скотт Риттер пришел в замешательство из-за слов сенатора Тома Тиллиса о российском лидере Владимире Путине и влиянии России на Грузию. Аналитик обратил внимание на слова политика, в которых тот выразил обеспокоенность "попытками" Москвы якобы взять под контроль ситуацию в этой стране.
Сенатор ранее заявил, что действия нашей страны вызывают серьезное опасение, а также добавил, что российский и китайский лидеры якобы стремятся распространить свое влияние в различных регионах.
Экс-разведчик, в свою очередь, поставил под сомнение подход американского истеблишмента к международным вопросам, язвительно указав, что в Вашингтоне свободные выборы в других странах могут восприниматься как угроза, если их результаты противоречат интересам США.
"Как свободные и справедливые выборы "подрывают волю граждан"? Ах, да... когда результат не соответствует американским интересам", – с иронией отметил аналитик.
Очевидно, что подобного рода заявления часто служат попыткой оправдать вмешательство самих американцев во внутренние дела других государств.
К слову, ранее слова Дмитрия Медведева о наказании Европы получили неожиданный ответ на Западе.
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