За каждым шагом нашего президента внимательно следят

Бывший американский разведчик Скотт Риттер пришел в замешательство из-за слов сенатора Тома Тиллиса о российском лидере Владимире Путине и влиянии России на Грузию. Аналитик обратил внимание на слова политика, в которых тот выразил обеспокоенность "попытками" Москвы якобы взять под контроль ситуацию в этой стране.

Сенатор ранее заявил, что действия нашей страны вызывают серьезное опасение, а также добавил, что российский и китайский лидеры якобы стремятся распространить свое влияние в различных регионах.

Экс-разведчик, в свою очередь, поставил под сомнение подход американского истеблишмента к международным вопросам, язвительно указав, что в Вашингтоне свободные выборы в других странах могут восприниматься как угроза, если их результаты противоречат интересам США.

"Как свободные и справедливые выборы "подрывают волю граждан"? Ах, да... когда результат не соответствует американским интересам", – с иронией отметил аналитик.

Очевидно, что подобного рода заявления часто служат попыткой оправдать вмешательство самих американцев во внутренние дела других государств.

К слову, ранее слова Дмитрия Медведева о наказании Европы получили неожиданный ответ на Западе.