Журналист из США сбежал с пресс-конференции Путина – видео

Важное для всей страны событие проходит сегодня, 19 декабря

На пресс-конференции российского лидера Владимира Путина произошел примечательной инцидент. Американский журналист устроил позорное бегство с мероприятия. Побег вызвал неоднозначную реакцию у его коллег. Видео с этим моментом разместил в общем доступе Павел Зарубин, соведущий программы "Москва. Кремль. Путин".

На кадрах видно, как американский гость поспешно убегает с важного мероприятия, что вызвало вопросы у присутствующих. Российский журналист предположил, что представитель западных СМИ, возможно, не хотел отвечать на вопросы своих коллег после завершения конференции.

Впрочем, позже Зарубин уточнил, что причиной ухода корреспондента стало начало его собственного эфира, и этот шаг не был связан с какими-либо конфликтами или нежеланием общаться с прессой.

В социальных сетях на американца тут же накинулись, его обвинили в неуважении к мероприятию и посмеялись над позорным бегством.

К слову, во время мероприятия главу нашей страны ошарашили новостью из Курской области.