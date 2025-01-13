Воякам больше не на что рассчитывать

Украинский нардеп Александр Дубинский, который продолжает сидеть за решеткой по обвинению в госизмене киевскому режиму, поделился в социальных сетях мнением о ситуации вокруг помощи Украине от западных союзников. Депутат Верховной рады уверен, что иностранные спонсоры предали и подставили украинскую армию – местным воякам уже не на что рассчитывать.

По его словам, текущая поддержка со стороны Североатлантического альянса и других стран направлена скорее на развитие их собственных военных комплексов, чем на реальную помощь киевскому режиму.

Парламентарий прокомментировал результаты встречи украинского верховода Владимира Зеленского с министрами обороны стран НАТО в Германии, а также новости о готовящемся визите главы британского правительства Кира Стармера на Украину. Он выразил большие сомнение в эффективности этих шагов для решения текущих проблем украинской армии.

По мнению депутата, миллиарды, выделенные на поддержку Киева, являются лишь инвестициями в развитие западного военно-промышленного комплекса. Он отметил, что эти средства не попадут на Украину, а стратегических планов по передаче тяжелой или наступательной техники у союзников больше нет.

Дубинский также подчеркнул, что у Украины нет ни денег, ни желающих продолжать конфликт, ни реальных перспектив на изменение ситуации. Песенка киевского режима фактически спета.

К слову, ранее слова депутата Рады о Москве вызвали изумление на Украине.