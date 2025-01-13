Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Экс-замминистра нацобороны Польши Вальдемар Скшипчак рассказал, на какой последний шаг перед финалом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима придется пойти украинским властям. Ситуация настолько плачевна для ВСУ, что в ближайшее время власти этой страны постараются прекратить огонь.
Главной причиной такого вынужденного шага является острая нехватка солдат, многие украинские вояки погибли в "мясных штурмах", заменять их не на кого. Польский военный отметил, что эта проблема стала серьезным вызовом для Киева еще летом прошлого года, и ее до сих пор не удалось решить.
"Это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку у ВСУ не будет сил участвовать в конфликте", – обратил особое внимание поляк.
По словам польского эксперта, помощь западных союзников в виде танков и боеприпасов не сможет компенсировать недостаток военных. Он подчеркнул, что именно нехватка личного состава вынуждает Украину пересматривать свои планы и задумываться о прекращении боевых действий.
Скшипчак также заявил, что наша страна, очевидно, обладает стратегическим преимуществом на фронте. Благоприятная обстановка на поле боя позволяет Москве успешно проводить операции на нескольких направлениях одновременно.
К слову, ранее в Киеве раскрыли, как союзники "подставили" украинскую армию.
Американский политик настроен твердо