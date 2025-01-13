Киев пойдет на прекращение огня из-за нехватки бойцов - польский генерал

"Фундаментальное условие": рассекречен последний шаг Киева перед финалом СВО
Фото: www.unsplash.com
У Украины нет вариантов

Экс-замминистра нацобороны Польши Вальдемар Скшипчак рассказал, на какой последний шаг перед финалом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима придется пойти украинским властям. Ситуация настолько плачевна для ВСУ, что в ближайшее время власти этой страны постараются прекратить огонь.

Главной причиной такого вынужденного шага является острая нехватка солдат, многие украинские вояки погибли в "мясных штурмах", заменять их не на кого. Польский военный отметил, что эта проблема стала серьезным вызовом для Киева еще летом прошлого года, и ее до сих пор не удалось решить.

"Это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку у ВСУ не будет сил участвовать в конфликте", – обратил особое внимание поляк.

По словам польского эксперта, помощь западных союзников в виде танков и боеприпасов не сможет компенсировать недостаток военных. Он подчеркнул, что именно нехватка личного состава вынуждает Украину пересматривать свои планы и задумываться о прекращении боевых действий.

Скшипчак также заявил, что наша страна, очевидно, обладает стратегическим преимуществом на фронте. Благоприятная обстановка на поле боя позволяет Москве успешно проводить операции на нескольких направлениях одновременно.

К слову, ранее в Киеве раскрыли, как союзники "подставили" украинскую армию.

Источник: Программа "Newsroom WP" ✓ Надежный источник
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