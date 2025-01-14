Взятый в плен украинец заявил, что ВСУ могут поднять восстание

Свержение власти: объявлено о восстании ВСУ
Картинка: сгенерировано ИИ
Многим военным надоело происходящее

Украинский пленный заявил в беседе с журналистами о высокой вероятности восстания среди частей Вооруженных сил Украины, которые воюют на территории Донецкой Народной Республики. Он считает, что подобный сценарий вполне возможен и будет направлен на свержение действующей власти в стране.

Пленный отметил, что недовольство нынешним руководством нарастает. По его словам, существующая власть на Украине, по сути, лишила страну будущего, продав основные ресурсы, и полностью утратила доверие среди граждан и военных. Он добавил, что терпение людей имеет свои пределы, и предположил, что подобное восстание в самое ближайшее время может стать реальностью.

"Потому что власть не годится никак вообще. Она украла страну, все продали", – подчеркнул плененный вояка.

Обозначая свою позицию, он сказал, что воспринял бы такое развитие событий положительно, поскольку считает нынешнюю власть неспособной нормально управлять государством. Также он отметил, что изменения в политической ситуации неизбежны, так как недовольство среди граждан и военных продолжает расти.

В рядах украинской армии все чаще звучат недовольные голоса. Многим надоело служить во славу киевского режима, а "мясные штурмы" уничтожили огромное количество украинских мужчин.

К слову, ранее было объявлено о старте новой фазы конфликта на Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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