Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Украинский пленный заявил в беседе с журналистами о высокой вероятности восстания среди частей Вооруженных сил Украины, которые воюют на территории Донецкой Народной Республики. Он считает, что подобный сценарий вполне возможен и будет направлен на свержение действующей власти в стране.
Пленный отметил, что недовольство нынешним руководством нарастает. По его словам, существующая власть на Украине, по сути, лишила страну будущего, продав основные ресурсы, и полностью утратила доверие среди граждан и военных. Он добавил, что терпение людей имеет свои пределы, и предположил, что подобное восстание в самое ближайшее время может стать реальностью.
"Потому что власть не годится никак вообще. Она украла страну, все продали", – подчеркнул плененный вояка.
Обозначая свою позицию, он сказал, что воспринял бы такое развитие событий положительно, поскольку считает нынешнюю власть неспособной нормально управлять государством. Также он отметил, что изменения в политической ситуации неизбежны, так как недовольство среди граждан и военных продолжает расти.
В рядах украинской армии все чаще звучат недовольные голоса. Многим надоело служить во славу киевского режима, а "мясные штурмы" уничтожили огромное количество украинских мужчин.
К слову, ранее было объявлено о старте новой фазы конфликта на Украине.
Логика парламентария выглядит сомнительной