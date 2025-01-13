Журналистка Панченко осудила нардепа Рудик за слова о санкциях против РФ

Слова депутата Рады о Москве вызвали изумление на Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Логика парламентария выглядит сомнительной

Недавнее заявление украинского нардепа Киры Рудик о санкционных ограничениях против нашей страны вызвало неоднозначную реакцию на Украине. Местная журналистка Диана Панченко жестко осудила позицию парламентария в Сети, поставив под большое сомнение ее странную аргументацию.

В своем комментарии украинка отметила, что сложно представить, каким таким образом Европа сможет сохранить свою мощь без доступа к российской энергетике. В качестве примера она привела Германию, которая уже столкнулась с серьезными экономическими последствиями из-за отказа от российских энергоресурсов.

Рассуждения журналистки стали реакцией на слова работницы Верховной рады, утверждавшей, что новые рестрикции против российского энергетического сектора якобы ослабят Москву, но при этом каким-то непостижимым образом сделают Европу сильнее.

"Как Европа будет сильной без российской энергетики? Интересен пример Германии", – язвительно заметила журналистка.

Ранее вашингтонская администрация объявила о введении ограничений против более двух сотен российских компаний и физлиц, а также свыше 180 судов, связанных с энергетической отраслью. Эти меры нацелены на снижение доходов нашей страны от экспорта нефти и газа, а также на ограничение доступа к международным рынкам.

К слову, ранее было объявлено о старте новой фазы конфликта на Украине.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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