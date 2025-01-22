Берлин старательно придумывает новые способы насолить Москве

Берлинская администрация продолжает искать новые варианты санкций для того, чтобы испортить жизнь нашей стране. Так, в западную прессу просочилась информация о том, что Германия предложила Евросоюзу ограничить доступ российских дипломатических миссий в Европу. Такой очередной удар в спину должен усложнить работу российской дипломатии.

При этом немецкие власти ссылаются на так называемые "гибридные угрозы" со стороны Российской Федерации. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ немецкого МИДа, распространенный среди европейских чиновников.

В качестве примера подобных "угроз" упоминаются повреждения кабелей в Балтийском море. Однако, по данным Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к этим инцидентам. Расследование показало, что повреждения могли быть вызваны ошибками экипажей проходящих судов.

Тем не менее, представители главного внешнеполитического ведомства ФРГ предложили ужесточить условия аккредитации и ограничить передвижение по Европе обладателям российских дипломатических паспортов. Кроме того, Берлин настаивает на введении новых санкций, которые могут затронуть суда, подозреваемые в перевозке российских энергоресурсов.

К слову, ранее в Германии сделали заявление по поводу старта операции НАТО против нашей страны.