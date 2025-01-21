Ученые предсказали уничтожение России в случае ядерной войны

США также не смогут избежать трагичного исхода

В случае, если в мире начнется ядерная война, пережить ее смогут лишь пять стран. К такому выводу пришли новозеландские ученые, проанализировав все риски и особенности.

Ядерная зима может начаться в случае, когда человечество задействует оружие массового поражения. В результате в атмосферу поднимутся миллионы тонн сажи, которые не будут давать солнечным лучам пробиться во внутрь. По прогнозам, этот период может занять около 10 лет.

Даже если ядерный конфликт будет локальным, это спровоцирует похолодание почти на два градуса и проблемам с продовольствием по всему миру. В результате объемы сельского хозяйства сократятся на 80%, а в странах Северного полушария и вовсе исчезнет. Поэтому выжить смогут только те государства, где более теплый климат и активно занимаются развитием сельскохозяйственной деятельности.

Исследователи в своей опубликованной статье указывают, что глобальная катастрофа, в результате которой уменьшится количество солнечного света, приведет к уничтожению большинства государств, включая США и Россию. Справиться с ней смогут только расположенные в Южном полушарии – это Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Вануату и Соломоновы острова.