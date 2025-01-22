Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства Украины в НАТО

Лидер рассказал о предательстве иностранных лидеров

Западные страны виноваты во лжи и несправедливости в отношении Украины и вопроса о присоединении страны к НАТО, заявил Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, изначально европейские политики прибегли к не самой прозрачной политике по этой теме.

Президент указал, что ранее иностранные лидеры уверяли – место Украины в НАТО, но в действительности спустя несколько лет присоединения к альянсу так и не произошло. Подобные заявления делали не только действующие главы западных государств, но и прошлые правители. Это он считает крайне нечестным поведением не только к Киеву, но и всем украинцам, которые надеялись на помощь.

Зеленский полагает, что США и Германия, которые отвечали за диалог по этому вопросу с Россией, проиграли.

"Они всегда апеллируют к тому, что когда-то были какие-то договоренности с русскими, у меня вопрос как у украинца, а почему вы вдруг договаривались о нас без нас? Мы независимая страна <…> Мне кажется это несправедливое поведение", – напал он в истерике на страны Запада.

Президент напомнил, что сейчас против членства Украины в НАТО выступают четыре страны: США, Германия, Венгрия, Словакия. Но мнение последних трех на деле не имеет никакого значения, ведь если Вашингтон примет положительное решение, им придется действовать аналогично. Поэтому сейчас, говорит Зеленский, все зависит от позиции Дональда Трампа, которому он также сделал несколько комплиментов во время своего выступления.