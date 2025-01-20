NYT: Трамп поможет России более выгодно закончить СВО

Тактика нового главы США вызывает множество вопросов у всех участников конфликта

Дональд Трамп, обещавший положить конец украинскому конфликту за сутки до своей инаугурации, не сдержал обещание – вместо этого в его администрации теперь заявляют о намерении решить вопрос как можно скорее. И, учитывая публичные заявления республиканцев, шансы на победу Украины остаются крайне мрачными, пишет The New York Times.

Американские аналитики отмечают – нельзя воспринимать слова Трампа как обещание. Возможно, они имели цель показать российской администрации готовность США действовать иначе, чем это было при Байдене. К примеру, показать, что Вашингтон готов отказаться от риторики о победе Киева.

При этом эксперты отмечают, что, учитывая симпатию Трампа к Владимиру Путину, будущее СВО и России можно считать решенным – любое урегулирование конфликта окажется выгодным для Москвы. Вероятно, Украину застаят отдать свои территории и принять нейтральный статус, а не равняться на Запад.

"Часть смысла – и это может пролить свет на окончательный курс действий его администрации – может заключаться в том, чтобы не иметь сценария и, следовательно, говорить так, чтобы скрывать, а не раскрывать, каков реальный сценарий. Чем меньше мы знаем, что он задумал, тем больше он может импровизировать", – подытожили в статье.

Ранее политологи назвали первый шаг Трампа после инаугурации.