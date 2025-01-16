В Москве готовятся встретить члена администрации Трампа

Российский президент Владимир Путин ожидает визита высокопоставленного чиновника из США в Россию на Параде Победы. Об этом рассказали источники, знакомые с тайными планами Кремля.

По данным западных СМИ, в Москве уже начали приготовления к маштабному празднованию Дня Победы в мае. В частности российская сторона ожидает визита члена администрации Трампа. Как говорят источники, приезд американского лидера лично в Россию является фантастическим.

В 2020 году на праздновании присутствовал советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Дональда Трампа отговорили от визита советники, несмотря на его желание отправиться в Москву. В последние годы при Джо Байдене американские чиновники не приезжали на праздник.

"Источник в Кремле сообщил, что празднование Дня Победы в этом году будет скромным, поскольку Россия перерасходовала средства на военные нужды и не может позволить себе масштабное празднование", – сказано в статье.

Российская сторона пока не комментировала подобные сведения.

Ранее в США предложили России идею, которая может ускорить достижение мира на Украине.