Newsweek: Путин перестал отвечать на звонки Асада незадолго до переворота

Американцы уверяют, что глава России бросил союзника в опасный момент

Источники, близкие к бывшему президенту Башару Асаду, утверждают, что незадолго до государственного переворота в Сирии российский лидер Владимир Путин перестал отвечать на звонки сирийского коллеги. Об этом сообщило американское издание Newsweek, подтверждения информации нет.

Камель Сакр, который ранее работал на Асада, рассказал, что с 24 по 26 декабря, до захвата повстанцами сирийской столицы, российский лидер не шел на контакт, вопреки многочисленным звонкам из Дамаска. До этого глава Сирии последний раз якобы приезжал в Москву, чтобы провести переговоры с Путиным, но встреча была отложена, заявляют источники. Официальный Кремль отказывался давать комментарий по поводу вероятного визита сирийского лидера.

Сакр утверждает, что Асад просил главу России помочь с безопасными воздушными перевозками военной помощи, необходимой для остановки продвижения сирийской оппозиции.

"Вопрос был передан в Москву, но ответа не последовало. Было ли это трюком Путина? Другого объяснения нет", – заявил он.

Аналогичную информацию сообщал и сирийско-американский журналист Хассан И. Хассан, который указывал, что Владимир Путин не отвечал на звонки Асада, поскольку находился в этот момент в Беларуси.

Ранее стало известно, что состояние супруги сирийского президента в Москве ухудшилось.