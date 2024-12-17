Республика переживает очень тяжелый момент

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова высказалась о причинах появления в прессе информации о гибели сирийского лидера Башара Асада на фоне захвата власти в стране вооруженными оппозиционерами.

Российский дипломат заявила, что за распространением фейковой новости агентства Reuters о смерти главы республики стоят спецслужбы стран, заинтересованных в дестабилизации ситуации в Сирии. По ее словам, таким образом они пытались решить определенные задачи, используя хаос как инструмент.

Работница российского МИД подчеркнула, что этот случай является примером "классического фейка", обладающего всеми характерными признаками. Она добавила, что если бы подобная информация действительно была результатом ошибки или журналистской оплошности, последовали бы немедленные опровержения, чего не произошло.

Подобные информационные вбросы используются для создания паники и управления общественным мнением, что особенно актуально в регионах с нестабильной обстановкой. Стоит более критически подходить к подобным сообщениям и тщательно проверять информацию. Все это – часть спланированной информационной войны.

К слову, ранее стало известно, как Асад сумел сбежать из Сирии во время волнений.