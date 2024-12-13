Reuters: во время побега Асад сумел обмануть армию

Даже близкие родственники не были в курсе его планов

Когда ситуация в Сирии стала критической, президент Башар Асад никому не раскрыл свои планы по поводу побега из страны. Помощники, чиновники и даже родственники были обмануты или держались в неведении, сообщили более дюжины человек, которые знакомы с ситуацией изнутри.

За несколько часов до своего отлета в Москву Асад на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности в министерстве обороны заверил, что российская военная поддержка уже в пути, и призвал сухопутные войска держаться. Об этом рассказал один из участников мероприятия, который пожелал остаться неназванным.

В субботу, закончив работу, Асад сказал своему менеджеру президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт. Дополнительно он позвал своего медиа-консультанта на встречу, чтобы якобы записать видеообращение, но после приезда она никого не обнаружила на месте.

Асад даже не сообщил своему младшему брату Махеру, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией армии, о своем плане побега. Позже родственник президента полетел на вертолете в Ирак, а затем в Россию, сказал один из источников. Двоюродные браться лидера тоже остались в Дамаске, когда город пал. По неподтвержденной информации, они пытались бежать в Ливан на машине, но были пойманы. В результате одного из них ранили, а второго убили.

"Сам Асад бежал из Дамаска на самолете в воскресенье, 8 декабря, пролетев вне поля зрения радаров с выключенным транспондером самолета... Он вылетел на российскую авиабазу Хмеймим в сирийском прибрежном городе Латакия, а оттуда – в Москву", – говорят источники.

На момент побега жена и дети президента Сирии уже ждали его в России.