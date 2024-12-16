Асад вывез две тонны денег в Россию самолетом

Асад вывез две тонны денег в Россию самолетом
Башар Асад. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Беглый президент давно готовился к возможному свержению

Башар Асад вывез из Сирии в Россию около двух тонн наличных номиналом в 100 долларов и 500 евро на частном самолете. Это произошло в период 2018-2019 годов, когда между странами было налажено очень тесное сотрудничество, пишет Financial Times.

Поставки финансовых средств в Москву совпали с тем периодом, когда правление Асада сильно зависело от российской военной поддержки, а также поставок фосфатов в Сирию. При этом в этот же момент члены семьи президента начали скупать элитную недвижимость в России.

В мае 2019 года самолет из Сирии привез 10 млн долларов наличкой, отправленных от имени центрального банка Асада, в аэропорт Внуково. До этого, в феврале, в Россию прибыло еще 20 млн евро. Журналисты утверждают, что за 18 месяцев был сделан 21 рейс и перевезено более 250 млн долларов.

"По данным записей, которые ведутся с 2012 года, до 2018 года таких денежных переводов между центральным банком Сирии и российскими банками не было", – указано в статье.

Источники утверждают, что из-за американских санкций Дамаску пришлось переправлять деньги с помощью наличности.

Ранее СМИ раскрыли схему, по которой Башару Асаду удалось сбежать из Сирии. Оказалось, что о его планах не знали ни сотрудники, ни члены семьи. Некоторые из них погибли в ходе переворота.

Источник: Financial Times

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