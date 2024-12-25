Тяжело больна: состояние жены Асада в Москве сильно ухудшилось

Тяжело больна: состояние жены Асада в Москве сильно ухудшилось
Башар Асад. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Женщина может умереть

Асма Асад после свержения супруга с поста президента и приезда в Россию стала чувствовать себя значительно хуже. У женщины была диагностирована лейкемия, а врачи дают ей 50-процентный шанс на выживание.

По сообщениям источников, сейчас жена Асада изолирована ото всех родственников, чтобы не допустить заражения какой-либо инфекцией. За ней ухаживает отец, который убит горем от происходящего с дочерью. 

Ранее Асма лечилась от рака груди, который одолела в 2019 году. Лейкимию, агрессивный рак костного мозга и крови, у нее нашли в мае этого года. Знакомые с ситуацией люди утверждают, что жена сирийского политика постепенно умирает.

Они рассказали, что женщину не устраивают ограничения, которые ей приходится соблюдать в Москве. Поэтому она намерена перебраться в Лондон, чтобы продолжить лечение там. Известно, что помимо сирийского гражданства у нее есть паспорт Великобритании. Однако британские власти утверждают, что она не сможет приехать в страну ни при каких условиях.

Ранее сообщалось, что Башар Асад вывез в Россию несколько тонн долларов наличными на самолете.

Источник: The Telegraph
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