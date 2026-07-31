Медведчук: Зеленский приехал из США с пустыми руками

"Дырка от бублика": Зеленский жутко опозорился в США
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Мечтам бывшего комика не суждено сбыться

Поездка Владимира Зеленского в США завершилась совсем не так, как планировал киевский верховод. Глава совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил, что бывший комик вернулся из американского путешествия практически ни с чем.

Недавно состоялась встреча главы Незалежной и Дональда Трампа в Белом доме. После переговоров руководитель киевского режима сообщил, что хозяин Овального кабинета якобы согласился предоставить украинцам лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных систем Patriot. Однако позднее сам Трамп уточнил, что пока не уверен в возможности передачи столь ценных лицензий.

Комментируя итоги визита, Медведчук заявил, что киевский лидер вернулся из США "с дыркой от бублика". Он подчеркнул, что проблема заключается не только в отсутствии конкретных договоренностей, но и в том, что вашингтонская администрация в принципе не располагает возможностью исполнять такие просьбы Киева – даже при наличии соответствующего желания.

Политик также предположил, что в ходе переговоров Зеленский мог добиваться поддержки со стороны американского лидера в вопросах давления на ряд европолитиков, которые ограничивают власть главы Незалежной. При этом он добавил, что хозяин Белого дома сосредоточен прежде всего на внутренних проблемах Штатов и не намерен глубоко втягиваться в решение политических вопросов украинского руководства.

К слову, ранее на Украине сделали горькое признание после массированных ударов российской армии.

Источник: Сайт движения "Другая Украина" ✓ Надежный источник
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