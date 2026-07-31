Запеканка из кабачков с сыром и помидорами к семейному ужину

Кабачковая запеканка с сыром и помидорами помогает превратить сезонные овощи в спокойный ужин, который держит форму и не становится водянистым.

Кабачок – овощ щедрый, но коварный. Натерешь миску, добавишь яйцо и сыр, поставишь в духовку, а через полчаса получишь не запеканку, а овощное озеро. Поэтому главный секрет здесь простой: убрать лишний сок до того, как он окажется в форме.

Когда кабачок отжат, помидоры нарезаны не слишком толсто, а сыр распределен внутри и сверху, запеканка получается нежной, но собранной. Ее можно есть горячей на ужин или холодной на следующий день, когда вкус становится еще плотнее.

Ингредиенты

кабачки – 700 г;

помидоры – 3 штуки;

яйца – 3 штуки;

сыр – 150 г;

сметана – 3 ст. л.;

мука – 3 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

укроп – 0,5 пучка;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

масло – для формы.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите руками или через сито.

Шаг 2

Смешайте кабачки с яйцами, сметаной, мукой, половиной тертого сыра, чесноком, укропом и перцем.

Шаг 3

Форму смажьте маслом, выложите кабачковую массу и разровняйте. Сверху уложите кружочки помидоров.

Шаг 4

Посыпьте оставшимся сыром и запекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяной поверхности.

Шаг 5

Дайте запеканке постоять 10 минут после духовки. Так она лучше схватится и будет резаться аккуратными кусками.

Чтобы держала форму

кабачки обязательно отжимайте;

помидоры не кладите толстым слоем;

не режьте запеканку сразу из духовки;

часть муки можно заменить манкой.

Это не блюдо для торжества, а еда для нормального летнего вечера: понятная, теплая, сырная и очень домашняя.