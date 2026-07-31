Запеканка из кабачков с сыром и помидорами к семейному ужину

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Кабачок – овощ щедрый, но коварный. Натерешь миску, добавишь яйцо и сыр, поставишь в духовку, а через полчаса получишь не запеканку, а овощное озеро. Поэтому главный секрет здесь простой: убрать лишний сок до того, как он окажется в форме.
Когда кабачок отжат, помидоры нарезаны не слишком толсто, а сыр распределен внутри и сверху, запеканка получается нежной, но собранной. Ее можно есть горячей на ужин или холодной на следующий день, когда вкус становится еще плотнее.
Шаг 1
Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите руками или через сито.
Шаг 2
Смешайте кабачки с яйцами, сметаной, мукой, половиной тертого сыра, чесноком, укропом и перцем.
Шаг 3
Форму смажьте маслом, выложите кабачковую массу и разровняйте. Сверху уложите кружочки помидоров.
Шаг 4
Посыпьте оставшимся сыром и запекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяной поверхности.
Шаг 5
Дайте запеканке постоять 10 минут после духовки. Так она лучше схватится и будет резаться аккуратными кусками.
Это не блюдо для торжества, а еда для нормального летнего вечера: понятная, теплая, сырная и очень домашняя.
Скандальную ситуацию бурно обсуждают