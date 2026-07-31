Запеканка из кабачков с сыром и помидорами к семейному ужину

Запеканка из кабачков с сыром и помидорами к семейному ужину
Запеканка из кабачков с сыром и помидорами к семейному ужину
Кабачковая запеканка с сыром и помидорами помогает превратить сезонные овощи в спокойный ужин, который держит форму и не становится водянистым.

Кабачок – овощ щедрый, но коварный. Натерешь миску, добавишь яйцо и сыр, поставишь в духовку, а через полчаса получишь не запеканку, а овощное озеро. Поэтому главный секрет здесь простой: убрать лишний сок до того, как он окажется в форме.

Когда кабачок отжат, помидоры нарезаны не слишком толсто, а сыр распределен внутри и сверху, запеканка получается нежной, но собранной. Ее можно есть горячей на ужин или холодной на следующий день, когда вкус становится еще плотнее.

Ингредиенты

  • кабачки – 700 г;
  • помидоры – 3 штуки;
  • яйца – 3 штуки;
  • сыр – 150 г;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • мука – 3 ст. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • укроп – 0,5 пучка;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • масло – для формы.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отожмите руками или через сито.

Шаг 2

Смешайте кабачки с яйцами, сметаной, мукой, половиной тертого сыра, чесноком, укропом и перцем.

Шаг 3

Форму смажьте маслом, выложите кабачковую массу и разровняйте. Сверху уложите кружочки помидоров.

Шаг 4

Посыпьте оставшимся сыром и запекайте при 180 градусах 35-40 минут до румяной поверхности.

Шаг 5

Дайте запеканке постоять 10 минут после духовки. Так она лучше схватится и будет резаться аккуратными кусками.

Чтобы держала форму

  • кабачки обязательно отжимайте;
  • помидоры не кладите толстым слоем;
  • не режьте запеканку сразу из духовки;
  • часть муки можно заменить манкой.

Это не блюдо для торжества, а еда для нормального летнего вечера: понятная, теплая, сырная и очень домашняя.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Нетаньяху нанес мощный удар по Зеленскому — в ЕС заговорили о катастрофе Киева

Скандальную ситуацию бурно обсуждают

Горят заводы и аэродромы: ВС РФ нанесли мощный удар по Украине

Военная машина Киева снова атакована

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей