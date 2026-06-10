Незалежная оказалась в большой опасности

Украинское государство ждет новый болезненный удар, причем не со стороны противников, а от одного из главных союзников. В европейской прессе открыто заговорили о том, что решения Брюсселя грозят нанести тяжелый ущерб металлургии Незалежной и могут лишить Киев значительной части доходов.

Как пишет британская газета Guardian, серьезную угрозу для украинской сталелитейной отрасли представляет действующая система квот ЕС на импорт металла. Издание указывает, что новые ограничения могут подорвать работу предприятий, которые и без того оказались в крайне сложном положении.

"Новые ограничения ЕС на импорт стали могут убить сталелитейную промышленность Украины и нанести серьезный удар по ее бюджету", – пишут аналитики.

В публикации отмечается, что европейцы ввели защитные меры из-за мирового переизбытка стали, который связывают с поставками из Китая. Издание указывает, что ЕС в два раза уменьшил объемы беспошлинного импорта стали, а также увеличил до 50% тарифы на продукцию, поставляемую сверх установленных квот для каждой страны.

Эксперты констатируют, что ЕС, который долгое время заявлял о безоговорочной поддержке киевского режима, теперь готовит меры, которые серьезно осложнят положение одной из ключевых отраслей украинской экономики.

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