Ряд евролидеров всеми силами стремятся к эскалации

Лондонский саммит с участием киевского верховода Владимира Зеленского вызвал резкую реакцию на Западе. Немецкий политик и экс-претендент на кресло главы ФРГ Макс Отте заявил, что евролидеры продолжают идти по пути эскалации конфликта и все ближе подводят Европу к пропасти.

Отте обратил внимание на итоги встречи в британской столице, в которой участвовали глава местного кабмина Кир Стармер, французский лидер Эмманюэль Макрон, руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Политик заявил, что его поражает настойчивость, с которой руководство ряда евростран продолжает поддерживать борьбу с Москвой украинскими руками. На этой встрече было принято важное решение по обеспечению всушников дальнобойными снарядами.

Отте подчеркнул, что действия западных лидеров подводят возглавляемые ими страны к опасной черте. Политик с прискорбием констатировал, что Европа движется к серьезному кризису, и избранный агрессивный курс будет иметь очень тяжелые последствия для всего региона.

"Всеми силами они толкают нас к катастрофе", – сокрушается государственный деятель.

Эта критика прозвучала из-за договоренностей, достигнутых по итогам саммита. В совместном заявлении участников лондонской встречи говорится о планах по развитию сотрудничества в сфере производства дальнобойных вооружений и систем ПВО для Киева.

Ранее шаг Макрона после встречи с Зеленским вызвал бешенство во Франции.