Салат из арбуза с фетой, мятой и огурцом для жары

Салат из арбуза с фетой, мятой и огурцом для жары
Салат из арбуза с фетой, мятой и огурцом для жары
Салат из арбуза с фетой и огурцом работает как холодная пауза в жаркий день, где сладость, соль и мята держат идеальный баланс.

Арбуз обычно едят просто так: над тарелкой, чтобы сок стекал куда надо, и с ощущением, что лучше уже не придумать. Но если добавить к нему соленую фету, хрустящий огурец и мяту, получается салат, который не усложняет лето, а делает его яснее.

Здесь важно не смешивать все заранее. Арбуз не любит ждать, он быстро отдает сок. Поэтому салат собирают перед подачей, а заправку держат легкой: немного масла, лимон и черный перец.

Ингредиенты

  • мякоть арбуза без косточек – 600 г;
  • фета – 150 г;
  • огурцы – 2 штуки;
  • мята – 4 веточки;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • черный перец – по вкусу;
  • соль – при необходимости.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Арбуз нарежьте крупными кубиками и уберите лишний сок. Мякоть должна быть холодной, но не водянистой.

Шаг 2

Огурцы нарежьте полукружьями. Если кожица жесткая, снимите ее полосками, так салат будет нежнее.

Шаг 3

Фету раскрошите руками или нарежьте кубиками. Мяту порвите, не рубите слишком мелко.

Шаг 4

Смешайте масло с лимонным соком и перцем. Соль добавляйте только после феты: часто ее уже достаточно.

Шаг 5

Выложите арбуз, огурцы и фету на блюдо, полейте заправкой и добавьте мяту перед самой подачей.

Как не испортить

  • не готовьте салат за час до еды;
  • не режьте арбуз слишком мелко;
  • не заменяйте мяту сушеной;
  • для остроты можно добавить тонкие кольца красного лука.

Это блюдо похоже на летний ветер из холодильника. Вроде бы салат, а на самом деле способ пережить жару красиво.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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