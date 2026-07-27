Салат из арбуза с фетой, мятой и огурцом для жары

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Арбуз обычно едят просто так: над тарелкой, чтобы сок стекал куда надо, и с ощущением, что лучше уже не придумать. Но если добавить к нему соленую фету, хрустящий огурец и мяту, получается салат, который не усложняет лето, а делает его яснее.
Здесь важно не смешивать все заранее. Арбуз не любит ждать, он быстро отдает сок. Поэтому салат собирают перед подачей, а заправку держат легкой: немного масла, лимон и черный перец.
Шаг 1
Арбуз нарежьте крупными кубиками и уберите лишний сок. Мякоть должна быть холодной, но не водянистой.
Шаг 2
Огурцы нарежьте полукружьями. Если кожица жесткая, снимите ее полосками, так салат будет нежнее.
Шаг 3
Фету раскрошите руками или нарежьте кубиками. Мяту порвите, не рубите слишком мелко.
Шаг 4
Смешайте масло с лимонным соком и перцем. Соль добавляйте только после феты: часто ее уже достаточно.
Шаг 5
Выложите арбуз, огурцы и фету на блюдо, полейте заправкой и добавьте мяту перед самой подачей.
Это блюдо похоже на летний ветер из холодильника. Вроде бы салат, а на самом деле способ пережить жару красиво.
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