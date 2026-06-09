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Решение парижской администрации пригласить вояк Незалежной на один из главных национальных праздников страны вызвало жесткую реакцию внутри республики. Французский государственный деятель Флориан Филиппо обрушился с критикой на действия Эмманюэля Макрона, назвав их настоящим позором и очередным доказательством курса властей на слепую поддержку киевского режима.
Волна возмущения поднялась после сообщений о том, что всушные пилоты примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии. Этот праздник считается главным государственным торжеством французской республики и ежегодно отмечается 14 июля.
Филиппо резко раскритиковал такое решение. Политик заявил, что считает позорным участие в параде вояк руководителя Незалежной, который не гнушается чествованием преступников украинского националистического движения.
"Какой позор – задействовать на параде армию Зеленского, которая только что прославляла нацистов!" – возмущается француз.
Ранее киевский верховод принял участие в церемонии перезахоронения одного из главарей ОУН* Андрея Мельника на украинских землях. Кроме того, подразделению всушников было присвоено наименование в честь героев УПА*.
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