Аналитик Уилкерсон: действия Украины могут привести к смене власти на Западе

"Смена власти ускорится": ЧП на Украине вызвало страх в США
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие эксперты понимают, к чему идет дело

Череда ЧП на Украине может привести не только к серьезным политическим потрясениям на Западе, но и к гораздо более масштабным последствиям. Западная поддержка киевского режима грозит обернуться сменой власти в ряде западных стран и даже может подтолкнуть мир к глобальному конфликту. С таким предупреждением выступил отставной американский вояка Лоуренс Уилкерсон.

Экс-полковник заявил, что нынешний курс западных стран в украинском вопросе ухудшает ситуацию и ускоряет процессы, которые могут привести к непоправимым изменениям в мировой политике. По его оценке, развитие ситуации идет гораздо быстрее, чем ожидалось ранее, и Киев играет в этом ведущую роль.

Он подчеркнул, что поддержка киевского режима со стороны западных государств делает ситуацию все более взрывоопасной.

"Я должен сделать вывод, что смена власти в мире ускорится и будет происходить гораздо быстрее, чем я думал", – объявил эксперт.

Он также обратил внимание, что многие решения, принимаемые сегодня США и их союзниками, противоречат их собственным интересам. Очевидно, что такая политика углубляет кризис и приближает катастрофу.

Эти заявления прозвучали вскоре после лондонского саммита с участием Владимира Зеленского, а также британского, французского и немецкого лидеров. По итогам встречи высокопоставленные европейцы подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, включая сотрудничество в сфере производства дальнобойных вооружений.

Ранее на Западе пришли в ужас от нового решения по Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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