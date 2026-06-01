Европейцам пришлось идти на попятную

Европейцы вдруг задумались о заморозке потолка цен на российское "черное золото", и этот шаг вызвал удивление у западных аналитиков. По мнению обозревателей, такое решение прямо свидетельствует о серьезных просчетах Брюсселя в энергополитике.

Такими выводами делится газета L’Antidiplomatico. Авторы материала обратили внимание на то, что обещания евровластей обеспечить энергонезависимость и стабильность цен столкнулись с гораздо более сложной реальностью. Уже всем понятно, что решения, принимавшиеся против Москвы, оказывают крайне негативное влияние на экономики самих европейских стран.

Как отмечается в статье, напряженность в Ближневосточном регионе вновь продемонстрировала уязвимость энергетической стратегии европейцев. На фоне нестабильности на мировом рынке вопросы энергобезопасности для Европы становятся очень острыми.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность временно заморозить действующий потолок цен на российскую нефть.

Напомним, что с сентября прошлого года ЕС снизил предельную стоимость российской нефти до 47,6 доллара за баррель, а в феврале 2026 года этот показатель был дополнительно уменьшен до 44,1 доллара.

В ответ на ограничения западных стран российский лидер Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям в случаях, когда в контрактах используется механизм предельной цены.

