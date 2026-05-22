Евространы все глубже втягиваются в конфликт

На Западе лихорадочно пытаются оценить риски масштабной эскалации после нашумевших инцидентов с всушными дронами в странах Прибалтики. Размышлениями на эту тему поделились аналитики Strategic Culture.

Авторы материала прокомментировали случай в Эстонии, где натовский истребитель сбил дрон ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил, что не давал разрешения на использование своих воздушных коридоров для военных операций.

"Перехват дрона самолетом НАТО над Эстонией показывает, насколько близка прокси-война с Россией к общеевропейской эскалации", – делятся переживаниями эксперты.

В публикации отмечается, что НАТО и руководство ЕС явно подталкивают прибалтийские страны к дальнейшему обострению конфликта с Россией. При этом журналисты считают, что власти Прибалтики пытаются вести двойную игру, якобы запрещая использовать свое пространство, и таким образом наивно рассчитывают избежать серьезных последствий.

Особое внимание авторы статьи обратили на реакцию Киева после инцидента. В материале подчеркивается, что украинская сторона признала принадлежность беспилотника и даже принесла извинения балтийским странам. На этом фоне весьма странно выглядят заявления о том, что сообщения об украинских дронах в ЕС являются "российской пропагандой".

