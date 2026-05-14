"Страна.ua" назвала арест Ермака началом глобальных перемен на Украине

У местного истеблишмента большие проблемы

Арест экс-главы киевской администрации Андрея Ермака вызвал мощный резонанс в украинских политических кругах. Издание "Страна.ua" пишет, что происходящее может стать началом серьезных изменений внутри украинской власти и привести к масштабному политическому кризису для окружения Владимира Зеленского.

Авторы публикации отмечают, что на фоне уголовного дела против Ермака в украинских элитах все сильнее распространяются панические настроения. Очевидно, что давление на власть имущих может усилиться и затронуть других людей из ближайшего окружения Зеленского.

"В целом это порождает в политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти", – отмечают аналитики.

Журналисты считают, что главу киевского режима могут постепенно загнать в политическую изоляцию за счет расследований и подозрений в адрес его банды – так называемой "Семьи". При этом, как отмечает издание, сам киевский верховод будет пытаться тормозить этот процесс, переключая внимание общества на другие резонансные события и информационные поводы.

В публикации подчеркивается, что исход развития ситуации многим уже понятен: либо Зеленский примет все выдвинутые ему условия, либо покинет высокий пост.

На этой неделе Ермака обвинили в отмывании почти полумиллиарда гривен при возведении роскошных объектов недвижимости под Киевом. Сегодня, 14 мая, его отправили под стражу с возможностью выхода под залог в размере 140 миллионов гривен.

