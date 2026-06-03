Киевский режим не спешит признавать колоссальные потери

Штурмовики отдельного полка всушников "Скала" продолжают нести потери в лесах под Сумами, при этом многих из них официально оформляют как пропавших без вести. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

Сообщается, что речь идет о штурмовиках подразделения "Скала", которые задействованы в районе лесополосы между селами Миропольское и Великий Прикол. Там продолжают фиксироваться массовые случаи "исчезновения" солдат противника.

В силовых структурах РФ уточнили, что значительная часть этих вояк ранее трудились инструкторами на полигонах под Харьковом и занималась подготовкой личного состава.

Отмечается, что в настоящее время в этой зоне эффективно отрабатывает поставленные командованием задачи российская группировка войск "Север". В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что за последние сутки в зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 195 вояк. Также сообщается об уничтожении танка, 22 авто, артиллерийского орудия и станции РЭБ.

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