Вадим Галыгин отговорил дочь от карьеры кинорежиссера

Вадим Галыгин рассказал, как всеми силами отговаривал дочь от мечты
Вадим Галыгин. Кадр: YouTube
Звездный родитель решил судьбу наследницы

Вадим Галыгин признался, что в свое время всеми силами отговаривал дочь от профессии кинорежиссера. Артист объяснял, что за красивой вывеской этой работы скрываются постоянный стресс, изматывающий график и тяжелые условия, с которыми сталкиваются все представители этой профессии.

Знаменитость рассказал, что его дочь Таисия изначально мечтала стать режиссером, однако он старался переубедить ее. Артист объяснял, что режиссерская работа – это бесконечные проблемы, бессонные ночи и постоянное напряжение.

Он рассказывал дочери, что на съемках приходится зависеть от капризов природы: ждать дождя, когда его нет, или солнца, которое не появляется, часами мерзнуть под ливнем, пить плохой кофе и жить в постоянном цейтноте. Чтобы окончательно отбить у нее желание идти в профессию, звезда намеренно сгущал краски и пугал ее всеми возможными трудностями.

После этого девушка решила заняться театром. Такой вариант отец воспринял гораздо спокойнее, отметив, что работа в театре проходит в более комфортных условиях. Сейчас наследница комика занимает пост руководителя пресс-службы Малого театра.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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