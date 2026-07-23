Орбакайте показала подросшую красавицу-дочку

Орбакайте показала подросшую красавицу-дочку
Кристина Орбакайте. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Звездное семейство прекрасно проводит время

Кристина Орбакайте показала, как проводит летний отпуск вместе с семьей. Певица отправилась на греческий остров Миконос в компании супруга Михаила Земцова и 14-летней дочери Клавдии. Снимки с отдыха сразу привлекли внимание поклонников – в первую очередь, потому что на них видно, как повзрослела и похорошела звездная наследница.

На опубликованных фотографиях артистка позирует в легком летнем образе: она выбрала облегающие черные капри, топ в белый горох с открытыми плечами, босоножки на высокой платформе и небольшую сумку. Завершил образ яркий платок, повязанный на талии.

Но больше всего комплиментов получила дочь звезды. Для прогулки девушка выбрала черную футболку с принтом, короткую белую юбку, босоножки без каблука и дополнила наряд украшениями и красной сумкой. Девушка похвасталась длинными стройными ногами, роскошными волосами и грацией.

Подписчики рассыпались в комплиментах. Верные фанаты отмечают, что Орбакайте выглядит значительно моложе своего возраста, а Клавдию многие назвали настоящей красавицей.

Фото: соцсети

Кристина Орбакайте уже более двух десятилетий состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Вместе супруги воспитывают дочь Клавдию. Кроме нее, у певицы есть двое взрослых сыновей: Никита, рожденный в отношениях с Владимиром Пресняковым, и Дени, отец которого – Руслан Байсаров.

К слову, ранее стало известно, кто помогал Орбакайте в России.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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