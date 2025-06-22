Зачем рассыпать в огороде острый перец: ответ удивит

Метод оказался довольно эффективным в борьбе с вредителем

Опытные дачники давно знакомы с советом биологов рассыпать в огороде острый перец, чтобы защитить свои посадки. Как оказалось, приправа способна оказать большую помощь при борьбе с испанскими слизнями, которые могут мешать развитию и росту растений.

Агроном Михаил Воробьев указал, что испанские слизни больше всего любят фрукты, ягоды, овощи, но могут также питаться и цветами, оставляя большие дырки на листве. Естественных врагов у вредителя не существует, поэтому и борьба с ним не такая простая, как кажется на первый взгляд.

"Бороться сложно, можно использовать всевозможные химические препараты. Антислизни всевозможные, кислород какой-то, но то, что относится к пестицидам в группе моллюскоцидов", – заявил специалист.

При этом он отметил, что если не хочется прибегать к химии, то давно испытан народный метод с использованием черного перца. Он не такой эффективный, как отравы, но все же способен помочь в борьбе с вредителем. Популярные советы вроде разбрасывания золы или яичной скорлупы в огороде себя зарекомендовать так и не смогли.