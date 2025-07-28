Опытные огородники не выбрасывают арбузные корки – и вот почему

Отходы содержат массу полезных веществ для растений

Конец лета – традиционный арбузный период. Бахчевые к этому моменту набирают достаточно сахара и становятся невероятно вкусными и освежающими, особенно во время жары. Однако опытные огородники после лакомства никогда не выбрасывают арбузные корки – все дело в том, что они содержат в себе массу полезных для растений веществ.

Агрономы говорят, что в отходах от арбуза сконцентрировано обилие фосфора и калия, которые благоприятно влияют на качество почвы и ее урожайность. Использовать корки просто – достаточно добавлять в компост или делать с ними "теплые грядки", поливая и перемешивая для ускорения перепревания.

Можно измельчить корки от арбуза и добавить их в почву к арбузу и смородине – кусты особенно любят такую прикормку и обязательно порадуют урожаем в следующем году. Также из них можно сделать ловушки для слизней, разбросав по огороду в ночь, а на утро выбросив вместе с вредителями.

Если кожура не успела прокиснуть, то она также станет отличным пропитанием для домашнего скота. А самые оригинальные могут просушить кожицу и сделать из нее кашпо для цветов.



